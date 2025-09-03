MediTa, tocca a Serena Rossi con l’Orchestra Magna Grecia

ph_Anna Camerling

TARANTO - Venerdì 5 settembre alle 21.00, nell’Oasi dei Battendieri di Taranto, andrà in scena il concerto di chiusura della sesta edizione del: “SereNata a Napoli – Notturno di musica e parole”, con protagonistaaccompagnata dall’diretta dal Maestro. La direzione artistica è a cura del Maestro

Il MediTa Festival, evento pop–sinfonico dedicato alla musica del Mediterraneo, è promosso dall’ICO Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia, Puglia culture e il MIC – Ministero della Cultura, con il sostegno di aziende locali come BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Five Motors, Baux Cucine e Living.

Durante la serata, Emanuele di Palma, presidente della BCC San Marzano di San Giuseppe, consegnerà il tradizionale Premio dei Due Mari, già assegnato lo scorso anno a Ron, nella splendida cornice dell’Oasi dei Battendieri.

Nata a Napoli e cresciuta nel quartiere di Miano, Serena Rossi vanta una carriera ricca di successi tra cinema, televisione e musical. Esordisce nel 2002 nel musical “C’era una volta... Scugnizzi” di Claudio Mattone ed Enrico Vaime, mentre tra i suoi ruoli televisivi spicca quello di Carmen Catalano in “Un posto al sole”. Con “SereNata a Napoli – Notturno di musica e parole”, la cantante regala una personale e appassionata serenata alla sua città, in un progetto condiviso con Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli.

Inoltre, il concerto di Alex Wyse, inizialmente previsto per sabato 6 settembre, sarà riprogrammato all’interno della Stagione invernale dell’Orchestra della Magna Grecia. Seguiranno aggiornamenti sulla nuova data.

Biglietti:

Poltronissima: 45€ + prevendita

Poltrona: 35€ + prevendita

Platea: 25€ + prevendita

Biglietti online disponibili su Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28, tel. 392.9199935.

Sito web: orchestramagnagrecia.it – Social: Facebook e Instagram.