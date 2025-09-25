Mesagne, indagine su presunta violenza sessuale ai danni di una 13enne

MESAGNE – Sono in corso accertamenti a Mesagne su una presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza di 13 anni. Secondo quanto denunciato dalla minore, i responsabili sarebbero due coetanei, rispettivamente di 12 e 15 anni, che l’avrebbero aggredita per strada.

La giovane ha immediatamente raccontato l’accaduto ai genitori, che hanno sporto denuncia ai carabinieri. I militari hanno già identificato e ascoltato i due presunti responsabili.

La vicenda è ora affidata alla Procura per i minorenni di Lecce, che indaga per violenza sessuale e sequestro di persona.