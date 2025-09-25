Polignano, al festival «Apulia Antiqua» madrigali, sinfonie e cantate con Ella Smith e il Merum Ensemble
POLIGNANO A MARE – Prosegue il lungo viaggio musicale nel tempo con «Apulia Antiqua», il progetto dell’associazione Sentieri Armonici diretto da Giovanni Rota. Sabato 27 settembre alle ore 21 nella chiesa Santa Maria Assunta di Polignano a Mare il soprano britannico Ella Smith e il Merum Ensemble saranno protagonisti del concerto «Ars in Aulis», un itinerario tra ‘600 e ‘700 che attraversa i confini tra musica colta e tradizione popolare.
Il programma propone madrigali, sinfonie e cantate di autori come Claudio Monteverdi, Giulio Caccini, Alessandro Scarlatti, Nicola Porpora, Luigi Rossi e Orlando di Lasso, alternati a villanelle, canti popolari e testi in dialetto napoletano tramandati oralmente o raccolti da fonti anonime. L’obiettivo è far emergere il dialogo tra culture diverse: la raffinatezza delle corti e la spontaneità delle strade, il linguaggio scritto e quello cantato.
Il Merum Ensemble, formato da Valerio Latartara (violino barocco e direzione), Isidro Delgado Albarreal (violino barocco), Georgios Kakitsis (tiorba) e Andrés García Fraile (viola da gamba), restituisce la musica nella sua forma essenziale, vibrante e fisica, capace di attraversare la memoria collettiva e l’immaginazione.
I biglietti sono disponibili su apuliantiqua.events. Per informazioni: 335.1477513.