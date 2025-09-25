Polignano, al festival «Apulia Antiqua» madrigali, sinfonie e cantate con Ella Smith e il Merum Ensemble

POLIGNANO A MARE – Prosegue il lungo viaggio musicale nel tempo con, il progetto dell’associazione Sentieri Armonici diretto da Giovanni Rota. Sabato 27 settembre alle ore 21 nella chiesadi Polignano a Mare il soprano britannicoe ilsaranno protagonisti del concerto, un itinerario tra ‘600 e ‘700 che attraversa i confini tra musica colta e tradizione popolare.

Il programma propone madrigali, sinfonie e cantate di autori come Claudio Monteverdi, Giulio Caccini, Alessandro Scarlatti, Nicola Porpora, Luigi Rossi e Orlando di Lasso, alternati a villanelle, canti popolari e testi in dialetto napoletano tramandati oralmente o raccolti da fonti anonime. L’obiettivo è far emergere il dialogo tra culture diverse: la raffinatezza delle corti e la spontaneità delle strade, il linguaggio scritto e quello cantato.

Il Merum Ensemble, formato da Valerio Latartara (violino barocco e direzione), Isidro Delgado Albarreal (violino barocco), Georgios Kakitsis (tiorba) e Andrés García Fraile (viola da gamba), restituisce la musica nella sua forma essenziale, vibrante e fisica, capace di attraversare la memoria collettiva e l’immaginazione.

I biglietti sono disponibili su apuliantiqua.events. Per informazioni: 335.1477513.