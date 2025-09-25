Molfetta, tenta di dare fuoco alla moglie davanti alla figlia: arrestato 43enne
MOLFETTA – I Carabinieri di Molfetta hanno arrestato un uomo di 43 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dopo un episodio di violenza domestica avvenuto lo scorso agosto.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo, spinto da gelosia morbosa e dall’abuso di sostanze stupefacenti, ha tentato di dare fuoco alla moglie utilizzando una tanica di liquido infiammabile e un accendino, sotto gli occhi della loro figlia di 10 anni. Non riuscendo nel suo intento, ha impugnato un coltello, afferrando la donna per la gola e ferendola.
La vittima è riuscita a salvarsi approfittando di un attimo di distrazione del marito, sottraendogli la tanica di benzina. Le violenze domestiche, secondo gli investigatori, andavano avanti da anni.
L’uomo è stato inizialmente posto in carcere e successivamente ai domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.
