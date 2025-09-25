Molfetta, tenta di dare fuoco alla moglie davanti alla figlia: arrestato 43enne

MOLFETTA – Idi Molfetta hanno arrestato un uomo di 43 anni con l’accusa di, dopo un episodio di violenza domestica avvenuto lo scorso agosto.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, spinto da gelosia morbosa e dall’abuso di sostanze stupefacenti, ha tentato di dare fuoco alla moglie utilizzando una tanica di liquido infiammabile e un accendino, sotto gli occhi della loro figlia di 10 anni. Non riuscendo nel suo intento, ha impugnato un coltello, afferrando la donna per la gola e ferendola.

La vittima è riuscita a salvarsi approfittando di un attimo di distrazione del marito, sottraendogli la tanica di benzina. Le violenze domestiche, secondo gli investigatori, andavano avanti da anni.

L’uomo è stato inizialmente posto in carcere e successivamente ai domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.