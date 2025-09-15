Monza, cliente ustionato da soda caustica in un bar: è grave

MONZA – Una drammatica disavventura ha colpito questa mattina un cliente di un bar di Monza, quando al posto dell’acqua gli è stata servita. L’uomo è ora ricoverato inpresso l’ospedale, con gravi ustioni alla bocca e alla gola.

Secondo quanto riferito dall’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) della Brianza, l’incidente è avvenuto durante la colazione, quando il personale del locale ha erroneamente prelevato la sostanza dal contenitore del detergente destinato alle lavastoviglie.

Il cliente si è reso conto immediatamente del problema e ha ricevuto i primi soccorsi dalla moglie e dal personale del bar, in attesa dell’arrivo del 118.

Gli ispettori dell’Ats sono intervenuti sul posto, avviando le indagini e sequestrando il contenitore incriminato. Le autorità stanno ora valutando le eventuali responsabilità del locale.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di procedure rigorose per separare prodotti chimici e alimentari nei locali pubblici, al fine di prevenire tragedie simili.