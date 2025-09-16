Mövenpick debutta in Italia con l’apertura del nuovo hotel nel cuore di Bari

BARI – Mövenpick arriva in Italia con il Mövenpick Hotel Bari, situato nel vivace quartiere Murat, a pochi passi dal centro storico e dal mare. La struttura nasce dal restyling dello storico Palace Hotel, con un approccio sostenibile e sofisticato in linea con l’identità Mövenpick, e sarà gestita da Greenblu Hotels & Resorts, gruppo italiano specializzato nella gestione di strutture 4 e 5 stelle.

Fondato in Svizzera nel 1948 come pioniere della ristorazione, Mövenpick è oggi un marchio premium dell’hotellerie riconosciuto per l’eccellenza culinaria e per la capacità di trasformare la quotidianità in esperienze memorabili. L’apertura di Bari amplia il portfolio di Accor in Italia, consolidando l’espansione di Mövenpick in Europa, dopo recenti ingressi in Grecia, Belgio e Azerbaigian, e nuove aperture in arrivo a Kotor e altre destinazioni.

Christine Pesin, VP Operations Franchise Italia e Malta per Accor, sottolinea l’importanza strategica dell’Italia e il valore del debutto del marchio a Bari. Vincenzo Gentile, AD di Greenblu Hotels & Resorts, evidenzia come Mövenpick rappresenti eccellenza culinaria, ospitalità genuina e sostenibilità, rispondendo a una crescente domanda di viaggi esperienziali e consapevoli.

Gli interni del Mövenpick Hotel Bari sono ispirati al biophilic design, con ambienti equilibrati e rigeneranti che valorizzano luce naturale, materiali tattili, elementi vegetali e colori ispirati al paesaggio pugliese. L’hotel dispone di 186 camere, una Private SPA, una fitness room e 12 sale meeting modulari per eventi fino a 300 persone.

L’offerta gastronomica include il Connubio Bistrot, dove la cucina pugliese è valorizzata con piatti autentici, vini selezionati e cocktail. Completano i servizi parcheggio e transfer per aeroporto e stazione, oltre ai vantaggi del programma fedeltà ALL Accor.

Mövenpick, oggi presente in oltre 120 hotel e resort in più di 35 Paesi, continua a promuovere ospitalità generosa, esperienze culinarie coinvolgenti e sostenibilità, confermandosi un marchio di riferimento nel panorama alberghiero internazionale.