Notte di paura a Modugno: auto rubata e incendio di una Fiat 500

MODUGNO – Momenti di paura nella notte a Modugno, dove un’auto è stata rubata e un’altra, dello stesso modello e colore, una Fiat 500 bianca, è stata data alle fiamme. L’incendio ha svegliato l’intero quartiere a causa della forte esplosione.Era da poco passata le 2:30 quando un giovane, con jeans e maglietta bianca, ha appiccato il fuoco alla vettura. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di una abitazione, ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno cercando di identificare il responsabile.Dall’auto si è sprigionata un’alta e densa colonna di fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme prima che potessero causare danni strutturali significativi; la facciata di una palazzina vicina è stata annerita, ma fortunatamente la struttura non ha subito danni.Le indagini proseguono per chiarire dinamica e movente dell’accaduto, e per individuare eventuali altri coinvolti.