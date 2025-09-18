Bari, giovane denunciato per accesso abusivo al Sacrario Militare

BARI - Nel tardo pomeriggio di ieri, una pattuglia della Polizia Locale, in transito in via Gentile, ha sorpreso un giovane mentre si introduceva nel Sacrario Militare dopo aver scavalcato la recinzione. Gli agenti si sono prontamente avvicinati e hanno intimato al 25enne barese di lasciare il luogo.L’uomo è stato denunciato per violazione dell’articolo 682 del Codice Penale, che punisce chiunque si introduca in luoghi nei quali l’accesso è vietato per ragioni di interesse militare dello Stato, con l’arresto da tre mesi a un anno o con un’ammenda da 51 a 309 euro, salvo che il fatto costituisca reato più grave. A suo carico è stato inoltre redatto il verbale di identificazione, nomina difensore ed elezione di domicilio, secondo quanto previsto dagli articoli 161 cc 01 e 1 CPP.Le indagini proseguono per chiarire le reali intenzioni del giovane e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone finora sconosciute.