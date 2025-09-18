Bari, giovane denunciato per accesso abusivo al Sacrario Militare
L’uomo è stato denunciato per violazione dell’articolo 682 del Codice Penale, che punisce chiunque si introduca in luoghi nei quali l’accesso è vietato per ragioni di interesse militare dello Stato, con l’arresto da tre mesi a un anno o con un’ammenda da 51 a 309 euro, salvo che il fatto costituisca reato più grave. A suo carico è stato inoltre redatto il verbale di identificazione, nomina difensore ed elezione di domicilio, secondo quanto previsto dagli articoli 161 cc 01 e 1 CPP.
Le indagini proseguono per chiarire le reali intenzioni del giovane e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone finora sconosciute.
