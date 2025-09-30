Nuovo Ospedale del Nord Barese, De Santis (Pd): “Per una salute d’eccellenza”

BARI - Un polo sanitario moderno e innovativo per rispondere alle esigenze di circadel Nord Barese e della Bat. È questo l’obiettivo del progetto del, presentato questa mattina ae salutato come un passo decisivo verso un sistema sanitario più efficiente e vicino al territorio.

“La risposta alla domanda di salute delle comunità, che è fra i diritti più importanti dei cittadini e delle cittadine, passa attraverso le nuove strutture ospedaliere di questo territorio, concepite per essere eccellenze del sistema sanitario regionale”, ha dichiarato il consigliere regionale del Partito Democratico, Raffaele De Santis.

La nuova struttura sorgerà tra Bisceglie e Molfetta, in un’area suggestiva che unisce campagna e mare. Pensato come un ospedale mediterraneo, sarà caratterizzato da spazi inondati di luce e in armonia con il paesaggio rurale circostante. La zona degenze si affaccerà direttamente verso l’Adriatico.

Il progetto prevede 286 posti letto, suddivisi tra area medica, chirurgica, materno-infantile, intensiva, malattie infettive, pronto soccorso, lungodegenza e psichiatria, oltre ad ambulatori e laboratori specialistici.

Secondo De Santis, la nascita di questo polo, insieme al futuro ospedale di Andria e alle strutture già esistenti come il “Dimiccoli” di Barletta e il “Bonomo” di Andria, consentirà di completare una rete di assistenza integrata e complessa. L’obiettivo è ridurre la mobilità passiva, rafforzare la sanità pubblica e rendere il territorio un punto di riferimento per qualità e innovazione.

“Una impresa fondamentale – ha concluso De Santis – che nella Bat sta proseguendo con determinazione il suo percorso”.