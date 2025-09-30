Castro Jazz Festival 2025, pubblico in crescita e successo confermato

CASTRO - Oltrenella settimana del, conrispetto all’edizione 2024. La rassegna, svoltasi dal 24 al 30 agosto nella cittadina adriatica, conferma la sua crescente popolarità e il ruolo di appuntamento di riferimento per gli appassionati di jazz del Salento.

Organizzato dall’Associazione culturale jazz “Bud Powell” di Maglie con il contributo della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia e del Comune di Castro, il festival ha ricevuto il patrocinio di numerose istituzioni e partner tra cui il Conservatorio Tito Schipa di Lecce, MIDJ, Acli Arte e Spettacolo – Lecce, Italia Jazz Club e altri.

Per una settimana, Castro si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, con concerti a ingresso gratuito, momenti formativi e performance di alto livello artistico. Tra gli ospiti di quest’anno: David Linx, Paolo Damiani, Enrico Zanisi, Lorenzo Simoni, Vittorio Solimene, Marco Colonna e molti altri musicisti di fama internazionale.

“La terza edizione ha confermato il valore del festival, distinguendosi come appuntamento consolidato dell’estate salentina”, ha commentato il presidente dell’associazione Marco Cariddi, sottolineando la crescita continua e la forte identità culturale dell’evento.

L’artista Paolo Damiani ha aggiunto: “Castro Jazz Festival punta su qualità e rischio, alternando musicisti affermati e giovani talenti, residenze artistiche e didattica musicale: un festival premiato da un pubblico numeroso e attento, che arricchisce il panorama culturale del Mezzogiorno.”

Anche l’attenzione alle nuove generazioni ha caratterizzato l’edizione 2025. Dionisia Cassiano, responsabile della Kids School of Jazz, ha dichiarato: “Creare uno spazio dedicato ai più piccoli ha facilitato la partecipazione delle famiglie e arricchito il festival, includendo una nuova generazione di appassionati”.

Un’edizione, dunque, che ha unito musica di qualità, formazione e coinvolgimento della comunità, consolidando ulteriormente la posizione del Castro Jazz Festival nel panorama culturale pugliese.