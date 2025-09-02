Nuovo sbarco di migranti a Taranto: 90 persone arrivate dal largo di Lampedusa

TARANTO – Questa mattina il porto di Taranto ha visto l’arrivo di circa, tra cui una sessantina di adulti e una trentina di minori. Non risultano presenti donne a bordo.

I migranti sono stati recuperati nelle scorse ore al largo di Lampedusa dall’unità che li ha poi trasferiti a Taranto, dove ora sono in corso le operazioni di accoglienza e identificazione da parte delle autorità competenti.

L’arrivo si inserisce nel contesto di continui flussi migratori verso le coste pugliesi, che richiedono la collaborazione tra Guardia Costiera, forze dell’ordine e servizi sociali per garantire sicurezza e assistenza ai nuovi arrivati.