Oria, auto incendiata al sindaco Ferretti. L’on. Picaro: “Attacco vile, lo Stato non arretra”

ORIA – «Un gesto vile e inaccettabile». Con queste parole l’on. Michele Picaro ha espresso piena solidarietà al sindaco di Oria, Cosimo Ferretti, vittima la scorsa notte di un grave atto intimidatorio: ignoti hanno dato fuoco alla sua auto parcheggiata davanti all’abitazione.

«Non è stato colpito solo il sindaco Ferretti e la sua famiglia – ha sottolineato Picaro – ma l’intera comunità oritana. Attaccare un amministratore locale significa colpire le istituzioni democratiche, tentare di seminare paura e sfiducia. Non possiamo permettere che simili episodi trovino spazio nella nostra terra».

Il parlamentare ha ribadito la necessità di una risposta chiara e immediata: «Confido nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, certo che i responsabili verranno individuati e perseguiti. È fondamentale che i cittadini sappiano che lo Stato è presente, che non arretra davanti alla violenza e che continuerà a sostenere chi amministra con onestà e dedizione».

Picaro ha quindi rivolto un pensiero diretto al primo cittadino di Oria: «Al sindaco Ferretti va tutta la mia vicinanza personale e politica. Episodi come questo devono spingerci ad andare avanti con ancora più determinazione, perché nessun amministratore si senta solo e perché la democrazia non sia mai messa in discussione da chi usa l’intimidazione e il crimine».