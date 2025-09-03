Ostuni, furto in gioielleria: malviventi sfondano la vetrina e fuggono

OSTUNI– Momenti di paura nella notte a, dove intorno alletre persone hanno messo a segno undel centro. I malviventi, a bordo di un’Audi A6, hanno sfondato la vetrina del negozio con una mazza, facendo razzia di preziosi.

L’attivazione del sistema d’allarme ha permesso l’intervento tempestivo di polizia e carabinieri, che hanno provato a bloccare i fuggitivi. Dopo un breve inseguimento, però, i ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Il bottino non è ancora stato quantificato, mentre le forze dell’ordine hanno già acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto.