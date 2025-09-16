Presentata a Bari la IV edizione del “Memorial Mario Bisignani”: domenica al Palamartino la gara nazionale di lotta

BARI - È stata presentata questa mattina a Palazzo della Città la IV edizione del “Memorial Mario Bisignani”, la gara nazionale organizzata dalla Scuola di lotta Bisignani VG Sport & Fitness di Bari per celebrare la memoria di un personaggio che ha dato tanto allo sport e alla città. L’evento si terrà domenica 21 settembre al Palamartino a partire dalle ore 10.

A presentare l’iniziativa sono stati i figli dell’atleta scomparso 18 anni fa, Sante e Adelina Bisignani, il presidente regionale FIJLKAM Puglia Roberto d’Alessandro, Renato Laforgia in rappresentanza del CUS Bari, il presidente del CSEN Domenico Marzullo, Annalisa Condurro di Retake Bari, Annarita Losito, responsabile tecnica del memorial, il giornalista Gaetano Campione e alcuni atleti della disciplina, alla presenza del consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti.

Il Memorial Mario Bisignani ha ottenuto il patrocinio di CONI, Regione Puglia, Sport e Salute Regione Puglia, Associazione Nazionale Bersaglieri, Comune di Bari - Assessorato allo Sport e CSEN.

“Ringrazio la famiglia Bisignani e l’associazione VG Sport & Fitness per aver promosso anche quest’anno questo Memorial – ha dichiarato Lorenzo Leonetti – Oggi, insieme ai veterani dello sport, alla Federazione Lotta (FIJLKAM), al Coni, allo CSEN e a Retake, testimoniamo un impegno comune: fare un passo avanti. La lotta, una delle discipline più antiche della storia olimpica, racconta una storia fatta di sacrifici, incontri e condivisione. A Bari vogliamo riportare questa disciplina tra le più frequentate, costruendo una comunità unita tra chi l’ha praticata, chi la pratica oggi e chi la praticherà domani. Il mio augurio è che il maestro Bisignani possa diventare un simbolo di questo percorso.”

Renato Laforgia ha sottolineato l’importanza della manifestazione: “Ringrazio tutti i partecipanti e in particolare l’amministrazione comunale, per aver promosso questa iniziativa dedicata a Mario Bisignani, uno sportivo che ha dato tanto alla nostra città e che ha formato intere generazioni di lottatori, molti dei quali hanno raggiunto traguardi importanti in competizioni nazionali e internazionali, fino alle Olimpiadi. Lo scorso anno ho potuto constatare l’entusiasmo di centinaia di giovani atleti e mi auguro che questa manifestazione possa continuare a crescere.”

Roberto d’Alessandro ha ricordato il valore umano e tecnico di Bisignani: “Conoscevo le gesta di Mario Bisignani, una persona straordinaria, un tecnico che è stato padre, educatore e amico. Sul suo esempio vogliamo costruire il lavoro del comitato regionale, puntando alla formazione dei futuri tecnici di lotta greco-romana e libera. Domenica 21 verrà utilizzato il primo tappeto ufficiale del comitato regionale, donato dalla Federazione, aprendo un nuovo capitolo per il settore lotta a Bari.”

Domenico Marzullo, presidente del CSEN, ha consegnato ai figli di Mario Bisignani un premio alla memoria del loro papà, ricordandolo come un allenatore che univa professionalità, amicizia e valori educativi.

Annarita Losito ha anticipato la partecipazione di circa un centinaio di atleti provenienti da una decina di società. “Si tratta di una manifestazione dedicata a un maestro di vita che ha trasmesso ai suoi atleti non solo competenze tecniche, ma anche valori morali e l’importanza dello studio. Alla base della lotta devono esserci rispetto e formazione, aspetti fondamentali che non vanno mai trascurati.”

Retake Bari ha inoltre annunciato la realizzazione di un murale collettivo dedicato alla lotta greco-romana, con l’obiettivo di omaggiare uno sport che insegna valori fondamentali per la crescita personale e collettiva.