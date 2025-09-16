Alex Peroni conquista TikTok con due nuovi format accanto a Serena K. Baldaccini e Fabrizio Voghera

LUCCA - Dopo una lunga carriera come speaker e direttore artistico nei principali network radiofonici, tra cui Radio 105 e RTL 102.5, Alex Peroni si reinventa nel mondo digitale e approda su TikTok con due format video di successo:, affiancato da due volti noti dello spettacolo e della comunicazione, Serena K. Baldaccini e Fabrizio Voghera.

🎙 “Non trovo più la radio”, in onda ogni lunedì alle 13:00 sul profilo TikTok di Serena K., è ispirato all’omonimo libro e propone una riflessione ironica e consapevole sull’evoluzione della radio, dei media e dell’intrattenimento. Alex Peroni guida gli spettatori attraverso ricordi, spunti e curiosità sul presente e futuro della comunicazione, con la partecipazione di grandi protagonisti dello spettacolo. Il format sta già ottenendo ottimi riscontri, soprattutto tra chi ha vissuto l’epoca d’oro della radio e segue con interesse la sua trasformazione digitale.

📱 “Ci vediamo su TikTok”, in onda ogni mercoledì alle 14:00, è un talk diretto, spontaneo e coinvolgente che affronta temi di attualità, spettacolo e società con uno sguardo attento al linguaggio dei social. Alla conduzione c’è Serena K. Baldaccini, mentre il commento musicale è affidato al Maestro Fabrizio Voghera, che porta ritmo e leggerezza al format.

Fabrizio Voghera, performer completo, ha debuttato in televisione accanto a Paolo Limiti e si è affermato nel mondo del musical con produzioni di rilievo internazionale come Notre Dame de Paris e Giulietta e Romeo di Riccardo Cocciante. Serena K. Baldaccini è una speaker radiofonica e volto noto dei social, famosa per i suoi format innovativi che coinvolgono grandi nomi dello spettacolo e della musica. Alex Peroni, con la sua voce inconfondibile e l’esperienza da direttore artistico, porta nei due format una narrazione autentica del mondo radiofonico e una visione originale sul digitale.

Con questi due nuovi progetti, Alex Peroni conferma la sua capacità di reinventarsi e conquistare nuovi pubblici, unendo esperienza, talento e intrattenimento in chiave contemporanea.