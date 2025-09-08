Puglia, il 10 settembre la presentazione del primo Rapporto sui fabbisogni occupazionali 2025-2028
MODUGNO – Sarà presentato mercoledì 10 settembre alle ore 10, nella Sala Alessandro Ambrosi della Camera di Commercio di Bari, il primo Rapporto sui fabbisogni occupazionali in Puglia per il triennio 2025-2028.
L’iniziativa, promossa da ARPAL Puglia (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro), rappresenta un passaggio chiave per analizzare le dinamiche del mercato del lavoro regionale e orientare le politiche attive verso percorsi formativi capaci di rispondere alle reali esigenze delle imprese.
Il documento offre un quadro dettagliato delle professioni più richieste, individuando competenze e settori su cui sarà necessario investire per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si tratta dunque di uno strumento prezioso sia per gli enti che operano nelle politiche del lavoro, sia per scuole, università e centri di formazione professionale.
Alla presentazione interverranno:
-
Sebastiano Leo, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia
-
Beniamino di Cagno, presidente CDA ARPAL Puglia
-
Giuseppe Lella, dirigente sezione Politiche e Mercato del Lavoro Regione Puglia
-
Gianfranco Viesti, professore di economia applicata, Università di Bari
-
Silvia Pellegrini, direttore Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione Regione Puglia
-
Luciana Di Bisceglie, presidente Camera di Commercio di Bari e Unioncamere Puglia
-
Leo Caroli, presidente Comitato SEPAC Regione Puglia
-
Filomena Principale, segretaria Confederale CGIL Puglia
-
Antonio Castellucci, segretario Regionale CISL Puglia
-
Gianni Ricci, segretario Regionale UIL Puglia
I lavori saranno conclusi dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.