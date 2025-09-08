Puglia, il 10 settembre la presentazione del primo Rapporto sui fabbisogni occupazionali 2025-2028

MODUGNO – Sarà presentato mercoledì 10 settembre alle ore 10, nella Sala Alessandro Ambrosi della Camera di Commercio di Bari, il primo

L’iniziativa, promossa da ARPAL Puglia (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro), rappresenta un passaggio chiave per analizzare le dinamiche del mercato del lavoro regionale e orientare le politiche attive verso percorsi formativi capaci di rispondere alle reali esigenze delle imprese.

Il documento offre un quadro dettagliato delle professioni più richieste, individuando competenze e settori su cui sarà necessario investire per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si tratta dunque di uno strumento prezioso sia per gli enti che operano nelle politiche del lavoro, sia per scuole, università e centri di formazione professionale.

Alla presentazione interverranno:

Sebastiano Leo , assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia

Beniamino di Cagno , presidente CDA ARPAL Puglia

Giuseppe Lella , dirigente sezione Politiche e Mercato del Lavoro Regione Puglia

Gianfranco Viesti , professore di economia applicata, Università di Bari

Silvia Pellegrini , direttore Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione Regione Puglia

Luciana Di Bisceglie , presidente Camera di Commercio di Bari e Unioncamere Puglia

Leo Caroli , presidente Comitato SEPAC Regione Puglia

Filomena Principale , segretaria Confederale CGIL Puglia

Antonio Castellucci , segretario Regionale CISL Puglia

Gianni Ricci, segretario Regionale UIL Puglia

I lavori saranno conclusi dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.