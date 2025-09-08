Bari, Francesco Borgese nominato vicesegretario regionale di Noi Moderati

BARI – Grande partecipazione al congresso regionale di, che si è svolto a Bari e ha elettonuovo segretario regionale. Alla presenza del leader nazionale Maurizio Lupi, è arrivata anche la nomina di, segretario provinciale di Capitanata, come

“Con grande piacere – ha dichiarato Borgese – ho accettato questo incarico. È arrivato il momento di credere nella democrazia, di andare a votare, di preferire chi antepone gli ideali a tutto e di uscire da un periodo troppo lungo di sciatteria politica. Oltre alla Puglia, io rappresento la Capitanata, che necessita di ripartire con un vero dialogo con Bari, Roma e Bruxelles”.

Alla nuova segreteria regionale faranno parte, accanto a Morgante, alla vicaria Francesca Ozza e allo stesso Borgese, diversi iscritti di Capitanata: Giuseppe Fatigato, Oreste Di Giuseppe, Paola Telese, Michele Lombardo, Giovanni Sventurato, Antonia Lauriola e Anna Trotta, insieme a rappresentanti provenienti dal resto della Puglia.

Borgese ha concluso sottolineando l’obiettivo politico del partito in vista delle Regionali: “Il primo compito sarà fornire un identikit condiviso con la coalizione per rendere il centrodestra protagonista. Con una nostra lista siamo certi di riscuotere successo”.