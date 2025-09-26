Putignano inaugura la Cittadella del Carnevale e la mostra “Dove tutto è il contrario di tutto”

PUTIGNANO – Domenica 28 settembre, alle ore 10:30, il Sindaco di Putignano Michele Vinella, insieme alle autorità locali, inaugurerà la Cittadella del Carnevale, simbolo della tradizione carnevalesca della città e spazio dedicato alle attività culturali e artistiche legate alla manifestazione.

Durante l’inaugurazione sarà possibile visitare anche i nuovi hangar della Cittadella, dove è allestita la mostra di illustrazioni “Dove tutto è il contrario di tutto”, ispirata ai bozzetti del Carnevale 2026 e realizzata dall’illustratore locale Gianvito Turi. La mostra era stata precedentemente presentata in occasione della conferenza stampa del Carnevale.

L’evento rappresenta un momento di valorizzazione della creatività locale e dell’arte del Carnevale, con l’obiettivo di offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza culturale unica e coinvolgente.