Putignano si unisce per le “Giornate dello Sport”: Danilo Andrulli atleta dell’anno

PUTIGNANO – Si sono concluse sabato sera le, iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Putignano che ha celebrato la seconda edizione con grande partecipazione di scuole, famiglie e cittadini. Il claim scelto per questa edizione,, si è confermato vero, con centinaia di bambini e ragazzi impegnati nelle attività all’aria aperta tra i parchi della zona

Venti stand hanno ospitato discipline come pallavolo, pallacanestro, tennis, calcio, pallamano, karate, taekwondo, kickboxing, baskin, corsa, ciclismo e danza aerea agonistica, offrendo ai giovani la possibilità di scoprire nuove passioni sportive.

La serata di sabato è stata anche l’occasione per premiare 22 eccellenze sportive putignanesi per i risultati ottenuti nelle rispettive discipline. Tra i riconoscimenti più importanti, Danilo Andrulli dell’ASD Elite Kickboxing è stato premiato come Atleta dell’Anno per i successi nazionali e l’impegno nel tessuto sociale cittadino. Tra gli altri premiati figurano Caterina Vispo Coletta del Vespa Club Putignano, Antonella Tria dell’ASD Nadir on the Road, Franco Laporta dell’ASD Ciclistica, Christian Lattarulo dell’Elite Kickboxing, Gabriel Capozza dell’ASD Samurai Karate, Luca Pietro Mirizzi dell’ASD DANGERFARM, la Società Sportiva Sport Five, Federica Palazzo per il salto in lungo, oltre a diverse squadre di beach handball, pallamano e tennis, premiate per successi nazionali e promozioni di categoria.

Il Sindaco Michele Vinella e il Consigliere Comunale Federico Mirizzi hanno sottolineato come l’evento abbia permesso ai più piccoli di scoprire le opportunità sportive della città e di promuovere la pratica sportiva come momento di aggregazione e crescita. Particolarmente apprezzata è stata la partecipazione dei due Istituti Comprensivi di Putignano, che hanno accompagnato gli studenti nelle attività proposte.

La manifestazione, organizzata dalla Città di Putignano e dall’associazione Impara l’Arte APS, è inserita nel programma ministeriale della Settimana Europea dello Sport #BeActive, finanziata dalla Regione Puglia – Puglia 2026. Regione Europea dello Sport.

Le “Giornate dello Sport” hanno confermato la capacità di Putignano di unire la comunità attraverso lo sport, valorizzando i talenti locali e creando un’occasione di festa e partecipazione per tutte le età.