Quindici docenti LUM “Giuseppe Degennaro” nella World’s Top 2% Scientists della Stanford University

BARI – Sono quindici i docenti dell’inclusi nella prestigiosa classificadella Stanford University, riconosciuta a livello mondiale per individuare gli scienziati più citati e influenti in diverse discipline.

I professori inseriti nel ranking sono Tiziana Annese, Pasquale Del Vecchio, Alessandro Gialluisi, Licia Iacoviello, Salvatore Maurizio Maggiore, Salvatore Massaro, Riccardo Memeo, Anna Picca, Nicola Raimo, Bianca Rocca, Giovanni Rotella, Giovanni Schiuma, Giustina Secundo, Giuseppe Troiano e Filippo Vitolla.

“Mi congratulo per l’obiettivo raggiunto e per l’impegno che quotidianamente viene dedicato alla ricerca, con passione e determinazione – commenta il Rettore della LUM, Antonello Garzoni –. Questo risultato è frutto di una politica di reclutamento di eccellenza del nostro Ateneo, che valorizza non solo i docenti presenti in questa classifica, ma tutti i nostri ricercatori di ruolo. È su questa qualità che la LUM costruisce la propria identità nel panorama nazionale e internazionale”.

Secondo i dati della classifica Stanford, il 14% dei docenti di ruolo della LUM è considerato “Top Scientist”, con punte del 45% nel Dipartimento di Ingegneria, dove i docenti si collocano ai vertici mondiali delle rispettive discipline.

La classifica si basa su informazioni bibliometriche provenienti dal database Scopus, il più grande archivio mondiale di abstract e citazioni scientifiche, che profila circa 190.000 ricercatori. Su un totale di circa 9 milioni di scienziati, il ranking identifica il 2% degli studiosi più citati a livello globale, rappresentando un riferimento autorevole per valutare l’impatto e la rilevanza della produzione scientifica internazionale.