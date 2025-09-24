Locomotive Jazz Festival: al via gli spettacoli autunnali tra emozioni, incontri e grandi protagonisti

– Dopo le emozioni dell’edizione estiva e l’indimenticabile, ilfesteggia le suecon una programmazione speciale che accompagnerà il pubblico negli spettacoli autunnali.

Dal 28 novembre al 6 dicembre, Lecce e alcune delle location più suggestive della Puglia ospiteranno circa 15 concerti in 5 giorni, distribuiti tra lo storico Teatro Apollo, le chiese della città che accoglieranno i matinée musicali e altri luoghi simbolo del territorio.

I primi nomi annunciati confermano l’alto livello della rassegna: il 28 novembre sarà protagonista Fabrizio Bosso con un progetto-omaggio a Pino Daniele; il 29 novembre salirà sul palco Dardust, tra i più apprezzati compositori e produttori italiani; mentre il 6 dicembre toccherà alla straordinaria voce di Sarah Jane Morris, accompagnata dai Solis String Quartet, sempre al Teatro Apollo.

Un cartellone che unisce grandi artisti nazionali e internazionali, spaziando tra sonorità e linguaggi diversi, sempre nel segno dell’incontro tra musica, luoghi e comunità.

«È un viaggio musicale che vuole raccontare la storia del festival e guardare al futuro, con la stessa energia e passione che ci accompagna da vent’anni», spiegano gli organizzatori.

Un’occasione per vivere la magia del jazz in contesti unici, dove le note diventano racconto ed emozione condivisa.

Prevendite: ticketmaster.it

Info: locomotivejazzfestival.it