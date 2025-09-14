Regionali, Cera (Lega): “Centrodestra in stallo, Decaro e Vendola vogliono riportarci indietro di 20 anni”

BARI - Il consigliere regionale e vice commissario della Lega,, denuncia l’immobilismo del centrodestra pugliese: secondo Cera, la mancanza di una decisione rapida sul candidato Presidente trasforma la speranza dei cittadini in “delusione cocente” e favorisce il centrosinistra, al governo da vent’anni con “clientele e favori”.

Cera sottolinea che il centrodestra ha bisogno di un “generale alla guida” per affrontare la forza elettorale del centrosinistra, e critica Antonio Decaro, candidato del centrosinistra, per aver scelto di allearsi con Vendola, definendo la scelta un ritorno a un passato già fallimentare per la Puglia.

Il messaggio finale è chiaro: “I pugliesi meritano di andare avanti, non di fare un salto indietro. È ora di decidere subito, senza alibi”.