Regionali Puglia, la Lega pronta: “Forza Italia si decida”
“È necessario individuare una figura capace di allargare la coalizione e garantire autorevolezza all’alternativa che proponiamo, uscendo dalla logica di spartizione nazionale – afferma Sasso –. Siamo disponibili a ragionare su nomi non legati ai singoli partiti ma scelti unicamente sulla base di competenze e rappresentatività”.
Il deputato leghista invita a non perdere tempo: “Dobbiamo fare in fretta. C’è una campagna elettorale da vincere e tutti quei Pugliesi che non si riconoscono nella sinistra hanno già atteso abbastanza”.
Con queste parole, la Lega ribadisce la propria volontà di guidare la scelta del candidato, lanciando un chiaro appello agli alleati per avviare rapidamente il confronto e definire la strategia del centrodestra in vista delle regionali.
