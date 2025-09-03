Regionali, Tupputi: “Decaro? No, grazie! Con D’Attis per la Puglia”

BARI – In vista delle prossime elezioni regionali, il consigliere regionale di, Giuseppe Tupputi, prende posizione contro la candidatura di Antonio Decaro e rilancia il sostegno al parlamentare azzurro

“La quasi ufficialità della candidatura di Antonio Decaro alla presidenza della Regione – sottolinea Tupputi – segna un passaggio decisivo nel percorso verso le prossime elezioni. Proprio per questo ritengo necessario ribadire con chiarezza la mia posizione: sono sempre più convinto della scelta fatta quindici mesi fa e confermo la mia disponibilità a candidarmi con il partito di Forza Italia”.

Per Tupputi, la proposta di D’Attis rappresenta «un segnale forte e incoraggiante, la conferma della volontà di ripartire dalla politica del territorio».

Il consigliere azzurro invita a puntare su un candidato capace di incarnare «in modo autentico i valori e i programmi del centrodestra».

“La sfida che ci attende – conclude – non sarà semplice, ma sappiamo di voler affrontare questa campagna elettorale con orgoglio e a testa alta. Questa è la strada giusta: unità, chiarezza e coraggio”.