Regione Puglia e ARPAL presentano “C’è Lavoro X Te”: nuova campagna digitale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
BARI – Lunedì 22 settembre, alle ore 12.00, nel Palazzo della Presidenza della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro n. 33, Sala Di Ieso, 1° piano), si terrà la conferenza stampa organizzata da ARPAL Puglia per presentare la nuova campagna di comunicazione crossmediale dedicata ai servizi digitali integrati per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Al centro dell’incontro ci sarà la piattaforma “C’è Lavoro X Te”, insieme all’insieme dei servizi digitali sviluppati da Regione Puglia e ARPAL, progettati per rendere più immediati e accessibili gli strumenti dedicati a cittadini e imprese. Grazie a questi servizi, gli sportelli digitali saranno completamente fruibili online, offrendo informazioni, consulenze e opportunità in modo semplice e intuitivo.
Durante la conferenza saranno illustrate le finalità del progetto e il piano di comunicazione che, attraverso una campagna diffusa in tutta la regione, punta a garantire la massima visibilità e diffusione delle nuove opportunità digitali.
Interverranno:
-
Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia
-
Prof. Sebastiano Leo, Assessore a Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università e Formazione Professionale
-
Dott. Giuseppe Lella, Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia
-
Cav. Prof. Gianluca Budano, Direttore di ARPAL Puglia
-
Dott. Beniamino Di Cagno, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ARPAL Puglia
Il progetto “Lavoro X Te Puglia” è realizzato dall’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro in collaborazione con il Dipartimento Lavoro della Regione Puglia ed è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito delle iniziative volte a favorire l’occupazione e lo sviluppo di competenze digitali sul territorio.