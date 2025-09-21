Regione Puglia e ARPAL presentano “C’è Lavoro X Te”: nuova campagna digitale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

BARI – Lunedì 22 settembre, alle ore 12.00, nel(Lungomare Nazario Sauro n. 33, Sala Di Ieso, 1° piano), si terrà la conferenza stampa organizzata daper presentare la nuova campagna di comunicazione crossmediale dedicata ai

Al centro dell’incontro ci sarà la piattaforma “C’è Lavoro X Te”, insieme all’insieme dei servizi digitali sviluppati da Regione Puglia e ARPAL, progettati per rendere più immediati e accessibili gli strumenti dedicati a cittadini e imprese. Grazie a questi servizi, gli sportelli digitali saranno completamente fruibili online, offrendo informazioni, consulenze e opportunità in modo semplice e intuitivo.

Durante la conferenza saranno illustrate le finalità del progetto e il piano di comunicazione che, attraverso una campagna diffusa in tutta la regione, punta a garantire la massima visibilità e diffusione delle nuove opportunità digitali.

Interverranno:

Michele Emiliano , Presidente della Regione Puglia

Prof. Sebastiano Leo , Assessore a Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università e Formazione Professionale

Dott. Giuseppe Lella , Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della Regione Puglia

Cav. Prof. Gianluca Budano , Direttore di ARPAL Puglia

Dott. Beniamino Di Cagno, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ARPAL Puglia

Il progetto “Lavoro X Te Puglia” è realizzato dall’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro in collaborazione con il Dipartimento Lavoro della Regione Puglia ed è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito delle iniziative volte a favorire l’occupazione e lo sviluppo di competenze digitali sul territorio.