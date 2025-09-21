Andria, muore il rider 18enne Nicola Casucci: era regolarmente assunto

ANDRIA – Era regolarmente assunto Nicola Casucci, il giovane rider di 18 anni tragicamente morto nella tarda serata di venerdì ad Andria a seguito di un incidente stradale.

Il ragazzo era stato assunto da meno di un mese dalla ditta Godez, che opera ad Andria e Trani nel settore delle consegne di cibo a domicilio e piatti da asporto. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale per consentire accertamenti sulla dinamica dello scontro tra la bicicletta su cui viaggiava il giovane e l’automobile guidata da una biologa di 28 anni.

Non sarà effettuata l’autopsia: la salma è stata restituita ai familiari.

Il Polo tecnico Liceale Ettore Carafa, frequentato dalla vittima, ha espresso profondo cordoglio:

“Il Polo tecnico Liceale Ettore Carafa desidera esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia di Nicola Casucci, giovane studente del nostro Istituto, la cui scomparsa ci ha profondamente colpiti e lasciati attoniti. La dirigente scolastica, Palma Pellegrini, insieme a tutta la comunità scolastica, esprime la propria vicinanza in questo momento di grande dolore. Siamo vicini alla famiglia con il pensiero e con il cuore. Il ricordo di Nicola rimarrà sempre vivo nella nostra comunità e nei suoi compagni.”

Un dramma che ha scosso la città e la comunità scolastica, che ricorda il giovane studente come una persona solare e impegnata.