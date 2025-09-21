Bari Dance Week 2025: una settimana di danza, inclusione e sostenibilità

BARI - Bari si prepara ad accogliere la settima edizione della, in programma dal 22 al 27 settembre 2025. L’evento, organizzato dall’ASD The Studio sotto la direzione di Simona De Tullio, è stato ammesso al finanziamento della Regione Puglia attraverso l’“Avviso B - Manifestazioni 2025”.

La manifestazione propone una settimana ricca di appuntamenti tra danza sportiva, attività motoria e ginnastica posturale, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di benessere e socialità. Performance, workshop e incontri coinvolgeranno scuole, enti del territorio e associazioni, consolidando la rassegna come spazio di incontro tra discipline diverse e pubblico eterogeneo.

Particolare attenzione sarà dedicata a inclusione e sostenibilità. L’evento favorisce la partecipazione di persone con disabilità e di chi vive condizioni di marginalità sociale, adottando inoltre misure per la riduzione dei rifiuti in linea con le politiche ambientali regionali.

Tra le collaborazioni attivate per l’edizione 2025 figurano l’IC De Amicis Laterza M. San Michele e l’Associazione Alzheimer Bari, con attività dedicate alla scuola dell’infanzia e agli utenti dell’associazione.

La Bari Dance Week non è solo uno spazio per la pratica sportiva, ma rappresenta anche un’occasione di crescita e condivisione per la comunità, un momento di incontro per affrontare il nuovo anno scolastico con energia ed entusiasmo. L’evento conferma Bari come palcoscenico privilegiato per la danza e lo sport, con uno sguardo attento alla cultura, all’inclusione e all’ambiente.