RFI aggiudica la gara per il collegamento ferroviario tra Aeroporto del Salento e stazione di Brindisi

BARI – Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo FS Italiane, ha ufficialmente aggiudicato la gara relativa alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori per il collegamento ferroviario tra l’Aeroporto del Salento e la stazione di Brindisi Centrale.

L’appalto, del valore complessivo di oltre 68 milioni di euro e finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato affidato al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Manelli Impresa S.p.A., Progin S.p.A. e Art Ambiente Risorse Territorio S.r.l. L’assegnazione è avvenuta a seguito di interpello necessario dopo la risoluzione contrattuale con il primo classificato.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collegamento diretto di circa sei chilometri tra la stazione di Brindisi Centrale e l’aeroporto, affiancato da due raccordi a semplice binario, lunghi circa due chilometri, che si innestano sulle linee Brindisi–Bari e Brindisi–Taranto. È prevista anche la costruzione di una nuova stazione “Aeroporto”, dotata di due binari di stazionamento.

L’intervento rafforzerà l’accessibilità ferroviaria all’aeroporto del Salento, promuovendo una mobilità più integrata e sostenibile e migliorando i collegamenti con le principali città della regione, tra cui Brindisi, Lecce, Taranto e Bari. Il nuovo collegamento rappresenta un passo significativo verso un’offerta ferroviaria moderna e funzionale per passeggeri e operatori del trasporto aereo.