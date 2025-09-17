Salento, sequestrato un maneggio abusivo a San Cataldo-Ciccorusso

LECCE - I Carabinieri Forestali di Lecce hanno sequestrato un maneggio situato a San Cataldo-Ciccorusso, alle porte del capoluogo salentino. L’azienda non aveva ottemperato alla prescrizione relativa alla riduzione del numero dei box per cavalli e, anzi, aveva realizzato ulteriori strutture senza alcuna autorizzazione.

Tra le opere abusive, i militari hanno rilevato la costruzione di tre piscine, un chiosco prefabbricato ad uso bar, un’area pic-nic, un parco giochi per bambini, una concimaia e undici capannine con tettoia destinate al ricovero di carrozze. Tutte queste strutture sono state sottoposte a sequestro.

Il rappresentante legale dell’associazione sportiva dilettantistica, un uomo di 66 anni, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lecce per le violazioni accertate.