Rodolfo Ventrella al PalaBarTino con le sue canzoni in vernacolo
Nato e cresciuto a Bari, Rodolfo Ventrella è un cantautore che ha saputo trasformare la sua profonda connessione con la terra natìa in musica e poesia. Sin da giovane ha sviluppato una sensibilità artistica che lo ha portato a esplorare le tradizioni popolari, le storie del territorio e le emozioni della gente comune. La sua produzione è infatti un viaggio nell’anima della Puglia, tra i vicoli del centro storico, le voci dei pescatori, le memorie degli emigranti e i colori del Mediterraneo.
La sua poetica si nutre di autenticità: Ventrella canta in dialetto barese e in italiano, alternando ballate intime a brani più vivaci, sempre con l’intento di preservare e valorizzare la cultura locale. I suoi testi parlano di mare, di partenze e ritorni, di personaggi che hanno lasciato un segno nella memoria collettiva. Spesso trae ispirazione da poesie scritte da amici e conoscenti, trasformandole in canzoni che raccontano la bellezza e la malinconia della sua terra.
La sua voce e la sua chitarra sono strumenti di memoria e resistenza, capaci di evocare immagini vivide e sentimenti profondi. Rodolfo Ventrella non è solo un cantautore: è un custode della tradizione, un narratore di storie, un ponte tra passato e presente. La sua musica è un invito a riscoprire le radici, a emozionarsi con semplicità e a sentirsi parte di una comunità che non dimentica.
Sul palco, Ventrella si presenta con semplicità e autenticità. Chitarra alla mano, voce calda e sincera, interpreterà brani che raccontano storie di vita quotidiana, in un concerto che sarà un mosaico di emozioni: durante la serata si alterneranno momenti di riflessione, in cui il dialetto barese diventa lingua poetica, a momenti più vivaci, dove la musica folk inviterà a battere le mani e a cantare insieme. Al contempo il cantautore dialogherà con il pubblico raccontando aneddoti e introducendo le canzoni con brevi storie che ne svelano l’origine. Ogni brano sarà un tassello di un racconto collettivo, un ponte tra passato e presente.
PalaBarTino – Via Anita Garibaldi, 3 – Bari
Info: 3756855335
Inizio esibizione: 20.30
Tags: Bari Cultura e Spettacoli Eventi musica