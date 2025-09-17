Rodolfo Ventrella al PalaBarTino con le sue canzoni in vernacolo

BARI - Venerdì 19 settembre, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, sarà proposto il concerto live di Rodolfo Ventrella, cantautore barese dal carattere folk che scrive testi in vernacolo mantenendo la tradizione dei cantori di strada.Nato e cresciuto a Bari, Rodolfo Ventrella è un cantautore che ha saputo trasformare la sua profonda connessione con la terra natìa in musica e poesia. Sin da giovane ha sviluppato una sensibilità artistica che lo ha portato a esplorare le tradizioni popolari, le storie del territorio e le emozioni della gente comune. La sua produzione è infatti un viaggio nell’anima della Puglia, tra i vicoli del centro storico, le voci dei pescatori, le memorie degli emigranti e i colori del Mediterraneo.La sua poetica si nutre di autenticità: Ventrella canta in dialetto barese e in italiano, alternando ballate intime a brani più vivaci, sempre con l’intento di preservare e valorizzare la cultura locale. I suoi testi parlano di mare, di partenze e ritorni, di personaggi che hanno lasciato un segno nella memoria collettiva. Spesso trae ispirazione da poesie scritte da amici e conoscenti, trasformandole in canzoni che raccontano la bellezza e la malinconia della sua terra.La sua voce e la sua chitarra sono strumenti di memoria e resistenza, capaci di evocare immagini vivide e sentimenti profondi. Rodolfo Ventrella non è solo un cantautore: è un custode della tradizione, un narratore di storie, un ponte tra passato e presente. La sua musica è un invito a riscoprire le radici, a emozionarsi con semplicità e a sentirsi parte di una comunità che non dimentica.Sul palco, Ventrella si presenta con semplicità e autenticità. Chitarra alla mano, voce calda e sincera, interpreterà brani che raccontano storie di vita quotidiana, in un concerto che sarà un mosaico di emozioni: durante la serata si alterneranno momenti di riflessione, in cui il dialetto barese diventa lingua poetica, a momenti più vivaci, dove la musica folk inviterà a battere le mani e a cantare insieme. Al contempo il cantautore dialogherà con il pubblico raccontando aneddoti e introducendo le canzoni con brevi storie che ne svelano l’origine. Ogni brano sarà un tassello di un racconto collettivo, un ponte tra passato e presente.PalaBarTino – Via Anita Garibaldi, 3 – BariInfo: 3756855335Inizio esibizione: 20.30