Selva di Fasano: torna la “Festa dell’Uva” per la 14^ edizione

SELVA DI FASANO – Domenica 21 settembre torna a Selva di Fasano la tradizionale, giunta alla 14^ edizione, organizzata dall’Associazione Pro Selva sotto la presidenza di Rosanna Petruzzi. L’evento, a ingresso gratuito e patrocinato dal Comune di Fasano, si svolgerà lungoe presso il parco esterno della

La manifestazione rievoca la storica vendemmia nelle colline fasanesi, un tempo celebrata come rito collettivo per il ritorno alla vita cittadina. Alle ore 17.00 prenderà il via la sfilata dei carretti, decorati con pampini e strumenti della vendemmia, aperta dai Timpanisti Fajanensis, con rullanti, grancasse, tamburi e chiarine. Tra i carretti sfileranno gruppi in costume contadino e danzatori in abiti popolari, che accompagneranno il corteo al ritmo della pizzica.

All’arrivo nella zona della Casina Municipale, saranno esposte diverse varietà di uva, pugliesi e nostrane, e si terrà la tradizionale dimostrazione della pigiatura, affidata ai bambini che schiacceranno gli acini con i piedi, come un tempo, per vedere colare il succo destinato alla fermentazione.

Il pomeriggio sarà animato dagli allievi della Carmen Dance di Carmela Trisciuzzi e dalla musica di Tonix_L dj, mentre la conduzione dell’evento sarà curata da Giulio Sassanelli. Non mancheranno degustazioni di piatti tipici, con un’anteprima speciale della focaccia all’uva del Forno Lisi, e l’attesa “lotteria del contadino”, con in palio prodotti della terra.

Una festa che unisce tradizione, divertimento e convivialità, rivivendo l’atmosfera della vendemmia tra bambini, turisti e residenti.