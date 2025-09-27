Serie A, Lecce-Bologna: sfida salvezza ed Europa al “Via del Mare”
FRANCESCO LOIACONO - Domani alle 18 il “Via del Mare” ospiterà Lecce-Bologna, gara valida per la quinta giornata di andata di Serie A.
I salentini, reduci dalla sconfitta interna per 1-2 contro il Cagliari, sono chiamati a un successo per fare un passo importante in ottica salvezza. Gli emiliani, invece, forti del 2-1 ottenuto al “Dall’Ara” contro il Genoa, cercano continuità per restare agganciati al treno europeo.
Nel Lecce l’allenatore Eusebio Di Francesco dovrà fare i conti con le assenze per infortunio di Sottil e Gaby Jean. A centrocampo spazio agli esterni Ramadani e Sala, con Morente in cabina di regia, mentre in avanti toccherà alla coppia Stulic-Pierotti.
Il Bologna di Vincenzo Italiano dovrà rinunciare a Immobile e Pobega, entrambi ai box per problemi muscolari. Sulle fasce agiranno Fabbian e Freuler, con Orsolini alle spalle del tandem offensivo Castro-Cambiaghi.
La direzione di gara sarà affidata a Francesco Fourneau della sezione di Roma. L’ultimo precedente in Serie A al “Via del Mare” risale al 9 febbraio 2025, quando le due squadre si divisero la posta in palio con uno 0-0.