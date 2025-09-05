Taranto, maxi operazione antidroga in carcere: 25 arresti tra detenuti e parenti

TARANTO - Nella notte scorsa a Taranto si è conclusa una vasta operazione congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, che ha portato all’arresto ditra detenuti e loro familiari. L’indagine ha permesso di smantellare un importante giro di droga all’interno del carcere tarantino.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i parenti dei detenuti svolgevano il ruolo di corrieri, trasformando la struttura penitenziaria in una vera e propria piazza di spaccio. Tra gli arrestati, 16 sono finiti in carcere – tra vecchi e nuovi detenuti – mentre 9 sono stati posti ai domiciliari.

Le modalità di pagamento dello stupefacente erano diversificate e sofisticate: in alcuni casi i soldi venivano addirittura addebitati su una Postepay.

L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga all’interno delle carceri italiane e conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare fenomeni di criminalità organizzata anche in ambito penitenziario.