Linea Caserta-Foggia, circolazione ripristinata tra Amorosi e Frasso

ROMA – Da questa mattina la circolazione ferroviaria sulla lineaè tornata regolare nel tratto tra, sospesa dallo scorso 3 settembre a causa di un contatto accidentale tra un mezzo d’opera e un treno regionale.

L’intervento dei tecnici di RFI si è concluso ieri alle 22. Le squadre hanno lavorato senza sosta per ripristinare l’infrastruttura danneggiata, consentendo la piena ripresa della circolazione ferroviaria e la regolare gestione dei servizi per i passeggeri.