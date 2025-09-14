Taranto, a Mediterraneo Open Water brilla la stella del cinese Ziyang Zhang

TARANTO – Èil protagonista assoluto della quinta edizione di, la due giorni di gare internazionali di nuoto in acque libere che ha richiamato quasi 500 atleti e migliaia di spettatori nel cuore della città jonica.

Il campione cinese ha dominato conquistando la Knockout Sprint, la 3 km (32’10’’) e la Combinata Premio Domenico Cassalia, lasciandosi alle spalle gli italiani Davide Marchello (Esercito, 32’12’’) e Andrea Filadelli (Marina Militare, 32’14’’).

Tra le donne la 3 km è stata vinta dalla brasiliana Jungblut Viviane (35’04’’), davanti alla francese Caroline Jouisse (35’09’’) e ad Ana Marcela Cunha (35’11’’). La stessa Jungblut si è imposta anche nella Combinata femminile.

Nei Master successo per Marco Leone (Aniene, M60) e Laura Palasciano (Flaminio SC), entrambi già vincitori nel miglio marino. La classifica a squadre ha premiato tre società pugliesi: Mediterraneo Sport Taranto al primo posto, seguita da Ranidae Cassano Murge e Otrè Noci.

Un’edizione dal respiro sempre più internazionale, con atleti da Cina, Brasile, Francia, Olanda e Stati Uniti che hanno nuotato nello scenario unico del Canale Navigabile, sotto il Ponte Girevole e davanti al Castello Aragonese.

“È stata un’edizione record, sotto ogni punto di vista – ha dichiarato il direttore generale Massimo Donadei – Mediterraneo Open Water è molto più che una competizione: è sport, promozione turistica e valorizzazione del territorio”.

L’evento, valido come tappa del Grand Prix Nuoto di Fondo FIN, è stato promosso da Regione Puglia, Comune di Taranto e numerosi enti e sponsor, con il supporto della Marina Militare. Appuntamento già fissato al 2026, anno dei Giochi del Mediterraneo.