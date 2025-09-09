Taranto, tentata estorsione in ospedale: indagato 39enne

TARANTO – Avrebbe minacciato operai e tecnici per ottenere tangenti durante lavori di rifacimento dell’impianto antincendio e della piastra endoscopica in un ospedale della Provincia Ionica. Il presunto responsabile, un 39enne tarantino già detenuto per altri reati, sarebbe coinvolto in tre episodi di tentata estorsione risalenti a giugno 2024.

Le indagini dei Carabinieri di Massafra, avviate dopo una denuncia, hanno raccolto gravi indizi a carico dell’indagato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe inizialmente chiesto il pagamento di un caffè, promettendo di garantire la serena prosecuzione dei lavori, per poi avanzare richieste sempre più consistenti, fino a 20 mila euro. Le minacce, in alcuni casi anche di morte, non sarebbero mai state accolte dai destinatari.