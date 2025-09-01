Taranto, torna il Raduno d’Epoca: il borgo umbertino si trasforma in un museo a cielo aperto

TARANTO – Le strade del borgo umbertino si preparano ad accogliere la passione per i motori d’altri tempi. Domenica 21 settembre si terrà la, appuntamento ormai tradizionale che ogni anno richiama appassionati, collezionisti e semplici curiosi.

L’evento, completamente gratuito per i partecipanti, vedrà auto e moto storiche esposte lungo via D’Aquino, trasformando il cuore della città in una passerella di eleganza e nostalgia. A catturare l’attenzione ci saranno modelli che hanno fatto la storia del motorismo mondiale: dalle prestigiose Ferrari e Maserati fino alle amatissime Fiat 500, simbolo della motorizzazione di massa italiana.

Non solo esposizione: tra le novità figura lo spazio “Vendo la mia storica”, pensato per chi desidera proporre al pubblico il proprio veicolo d’epoca.

Il programma

La giornata inizierà alle 9:30 con l’arrivo e la registrazione degli equipaggi (accesso da via Cavour, registrazioni in piazza Carmine). Seguiranno la sistemazione dei veicoli, una colazione offerta a tutti i partecipanti e una passeggiata tra le vie del centro. Alle 11:30 sarà il momento dell’ispezione dei mezzi, mentre alle 12:30 si terranno le attese premiazioni, tra cui il riconoscimento speciale “Franco Porsia”. Chiusura conviviale alle 13:30 con un pranzo facoltativo.

Info e contatti

Per chi intende esporre un veicolo nello spazio vendita è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo piero64ta@gmail.com o al numero 332 99215513 (prof. Pierluigi Borgia).

Un’occasione unica, dunque, per riscoprire le emozioni del motorismo d’epoca, in un’atmosfera che unisce passione, storia e cultura nel cuore di Taranto.



