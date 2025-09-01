Porto Cesareo, auto in fiamme nella notte: indagini in corso sulle cause

PORTO CESAREO – Paura nella notte tra sabato e domenica in via Triggio, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme. Erano circa lequando unaha preso fuoco, trasformandosi in pochi istanti in un rogo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie, che hanno domato l’incendio in tempi rapidi, evitando che le fiamme si propagassero ad altri veicoli o abitazioni vicine. Fortunatamente non si registrano feriti.

Restano invece da chiarire le cause dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: i rilievi e gli accertamenti in corso dovranno stabilire se si sia trattato di un guasto tecnico, un incidente o un atto doloso.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati nel cuore della notte dal forte odore di bruciato e dal bagliore delle fiamme.