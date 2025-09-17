Taranto verso il Patto Educativo di Comunità per il benessere dei minori

TARANTO – Una favore dei minori di Taranto e provincia: è questa la nuova sfida della rete, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’iniziativa mira a creare uno strumento di policy e un’alleanza territoriale in grado di rafforzare il benessere dei minori, con particolare attenzione a quelli con disabilità e disturbi evolutivi specifici.

Il percorso prende il via con il convegno “Verso il Patto Educativo di Comunità BES-T”, che si terrà giovedì 18 settembre alle ore 17.00 presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto, in Via Anfiteatro 4. L’ingresso è libero e l’evento sarà coordinato dal Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Taranto Ets, nell’ambito dell’intervento Community e Capacity Building.

I lavori saranno introdotti e moderati da Lucia Lazzaro, responsabile del progetto BES-T, e aperti dai saluti istituzionali di autorità locali tra cui il vicesindaco di Taranto Mattia Giorno, la consigliera delegata della Provincia Angelita Salamina, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Taranto Sabrina Lincesso, rappresentanti della scuola e dei comuni del territorio.

Due esperti di rilievo nazionale approfondiranno il tema dei Patti Educativi di Comunità: Andrea Morniroli, co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità e amministratore della cooperativa sociale Dedalus di Napoli, e Pasquale Bonasora, presidente nazionale di Labsus, che insieme a Indire ha promosso l’Osservatorio Nazionale sui Patti Educativi.

L’obiettivo del progetto BES-T è promuovere un’inclusione sociale innovativa, sviluppando progetti di vita per i minori con disabilità, come previsto dal D. Lgs. 62/2024, il cosiddetto Decreto Disabilità. Il convegno del 18 settembre rappresenta l’avvio di un percorso articolato che porterà, nelle settimane successive, alla definizione concreta dei contenuti del Patto Educativo di Comunità attraverso laboratori coordinati dal partner Learning Cities IS.

Il Patto Educativo di Comunità sarà uno strumento operativo, capace di proporre soluzioni concrete, mettere in rete servizi e interventi, e fornire un chiaro indirizzo per la realizzazione delle politiche sociali nel settore educativo. Grazie a BES-T, la rete ha già avviato attività di advocacy, partecipando a protocolli di intesa e dialogando con le istituzioni locali e nazionali.

Il progetto “BES-T Community in Best Practice”, della durata di tre anni, coinvolge un ampio partenariato composto da istituzioni pubbliche, scuole, cooperative sociali e associazioni del territorio, tra cui Provincia e Comune di Taranto, ASL Taranto, istituti scolastici, Associazioni culturali e di tutela ambientale e sociale. Con soggetto responsabile la Cooperativa Sociale LOGOS e responsabile di progetto Lucia Lazzaro, BES-T intende favorire un nuovo rapporto dei minori con l’ambiente e con la comunità, sostenendo l’inclusione sociale e culturale sul territorio tarantino.