Passeggiata in Valle d’Itria lungo il canale dell’Acquedotto Pugliese: natura, storia e vini autoctoni

LOCOROTONDO – Sabato 20 settembre, alle ore 17.00, Cantine UPAL invita a partecipare a una suggestiva, nell’ambito delle iniziative di promozione del Mercato locale degli Agricoltori della Valle d’Itria. L’appuntamento è fissato presso il Frantoio Sociale in contrada Cupa a Locorotondo, con partenza alle 17.15.

Il percorso, della durata di circa un’ora e mezza, si snoda lungo uno dei tratti più caratteristici di questa storica opera di ingegneria idraulica, offrendo agli escursionisti un’immersione nei suoni e nei profumi della campagna murgiana. L’itinerario, facile e pianeggiante, è adatto a tutti e richiede solo abbigliamento comodo, come scarpe da trekking o da ginnastica robuste.

A guidare i partecipanti sarà la naturalista Teresa Zizzi, che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle bellezze naturali della Valle d’Itria e dei segreti della flora locale, regalando un’esperienza sensoriale che stimola vista, olfatto, udito e tatto.

Al termine della passeggiata, per concludere in bellezza, sarà possibile degustare vini ottenuti da vitigni autoctoni, valorizzando così il patrimonio enologico della regione e le produzioni locali.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione tramite WhatsApp al numero 348 6284317. Per aggiornamenti e informazioni sulle iniziative di Cantine UPAL è possibile consultare il sito web e i canali social dell’associazione.

L’iniziativa rientra nel progetto Agricoltori della Valle d’Itria, finanziato dai fondi PSR Puglia 2014/2022, Misura 16 Sottomisura 16.4, volto a sostenere la cooperazione di filiera, lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, e attività promozionali legate alla valorizzazione del territorio.

Un’occasione unica per coniugare natura, storia e gusto, riscoprendo la Valle d’Itria in un’atmosfera settembrina ancora calda e luminosa.