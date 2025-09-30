Tennis, Jannik Sinner vola in finale a Pechino: battuto Alex de Minaur

janniksin ig

PECHINOJannik Sinner conquista lae la, superando l’australiano Alex de Minaur in una sfida intensa e combattuta. Il match, durato, ha visto Sinner imporsi con il punteggio

Una partita diversa dalle precedenti sfide tra i due: de Minaur è riuscito a vincere un set, cosa che non gli riusciva da cinque anni e dopo ventuno parziali consecutivi persi contro l’italiano. Nonostante la resistenza dell’australiano, Sinner ha dimostrato grande solidità mentale e tecnica, portandosi in finale con autorità.

La vittoria conferma il momento di forma del giovane talento italiano, pronto a giocarsi il titolo nella capitale cinese e a consolidare ulteriormente la sua posizione nel circuito internazionale.