Bari, primo Baby Pit Stop UNICEF in un reparto ospedaliero pugliese

BARIAll’ospedale San Paolo di Bari è stato inaugurato ilall’interno di un reparto ospedaliero. L’area, allestita nella, offre uno spazio protetto e accogliente dove le mamme possono allattare e i papà prendersi cura dei propri bambini.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del direttore generale Luigi Fruscio, della referente UNICEF Italia Stefania Solare, della responsabile di Neonatologia Flavia Petrillo e del direttore della UOC Pediatria Mariano Manzionna. L’iniziativa rientra nel programma UNICEF “Ospedali&Comunità Amici dei Bambini e delle Bambine” e si propone di promuovere l’allattamento materno e la genitorialità responsiva.

Il Baby Pit Stop è dotato di poltrona e fasciatoio, in un ambiente separato dalla sala d’attesa e decorato per favorire comfort e serenità. La struttura ospedaliera promuove inoltre un modello di assistenza centrato sul contatto precoce tra genitori e neonato, con formazione continua del personale sanitario secondo le linee guida OMS/UNICEF.

“La creazione di spazi protetti come il Baby Pit Stop sostiene concretamente le famiglie e valorizza la genitorialità”, ha sottolineato Manzionna. Il progetto rafforza l’impegno della Regione Puglia e dell’ospedale San Paolo nella promozione della salute infantile e del benessere delle famiglie.

Info e contatti:

Bari, Ospedale San Paolo – Pediatria/Neonatologia, 3° piano

Tel. 346 3055325 – Email: fondazionealdociccolini@gmail.com

Immagini Baby Pit Stop UNICEF