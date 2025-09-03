Torna il Buona Puglia Food Festival: tre giorni di sapori autentici, grandi chef e vini rosati a Trani

TRANI - Dal, nella suggestiva cornice dela Trani, torna il, l’evento enogastronomico giunto alla sua, organizzato dall’Associazione Buona Puglia – Gusto da visitare, in collaborazione cone con il patrocinio della

Un vero e proprio viaggio sensoriale nella Puglia più autentica, tra profumi, sapori e storie di territorio, con una selezione di prodotti DOP, IGP e PAT: dal Biscotto di Ceglie alla Cipolla Bianca di Margherita di Savoia, dal Sospiro di Bisceglie al Tartufo della Murgia, accompagnati dai migliori vini rosati della regione.

Chef e creatività in cucina

Per tre serate, quasi 100 chef e pizzaioli provenienti da tutta Italia si alterneranno ai fornelli, reinterpretando piatti della tradizione e proponendo creazioni gourmet con ingredienti locali di altissima qualità. Tra i protagonisti della tappa tranese: Peppe Zullo, Dino Perrone, Francesco Leone, Gigi Rana, che presenterà il suo innovativo “Gazpacho Pugliese”, e molti altri chef di rilievo nazionale.

Le preparazioni degli chef saranno abbinate ai vini rosati pugliesi, per un’esperienza gastronomica completa e armoniosa. Non mancheranno panini di mare firmati Pescaria, distillati e liquori artigianali, zafferano di Puglia e oli extravergine d’oliva selezionati.

Eventi, masterclass e laboratori

Il festival offre anche laboratori, cooking show e masterclass organizzati con AIS Puglia e Donne del Vino Puglia, guidati da noti sommelier, per scoprire segreti e abbinamenti dei migliori rosati della regione. Ogni sera sarà un’occasione per degustare piatti diversi e vivere un’esperienza completa tra gusto, cultura e creatività.

Mercatino dei produttori e Oil Bar

Durante le tre giornate sarà attivo il Mercatino dei Produttori, dove sarà possibile conoscere direttamente gli artigiani del gusto, acquistare prodotti tipici e partecipare a degustazioni libere con ticket dedicati. Gli appassionati potranno anche fermarsi all’Oil Bar per assaggiare e approfondire le qualità degli oli extravergine d’oliva pugliesi.

Musica e atmosfera

La Mino Lacirignola Jazz Band accompagnerà il pubblico tra note e sapori, creando un’atmosfera unica in cui il buon cibo si intreccia alla musica.

Info e biglietti

Il biglietto base (€15) include:

Degustazione libera di tutti i vini rosati partecipanti

Bicchiere da degustazione tecnica INAO + sacca porta bicchiere

Degustazione libera degli oli all’Oil Bar

Accesso al Mercatino dei Produttori

Le degustazioni dei piatti preparati dagli chef sono acquistabili separatamente con ticket dedicati.

Per partecipare, è possibile acquistare i biglietti su Eventbrite , visitare il sito www.buonapuglia.it , scrivere a info@buonapuglia.it , chiamare il numero 080.3204897 o inviare un WhatsApp al 375.5550423.

Il Buona Puglia Food Festival si conferma così un appuntamento imperdibile per gourmet, appassionati e viaggiatori curiosi di scoprire la Puglia attraverso il linguaggio universale del buon cibo.