Tragedia a Corato: muore bimbo di cinque mesi in un incidente stradale

– Un bimbo di cinque mesi è morto nella notte a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri alla periferia di Corato, in provincia di Bari.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, il piccolo viaggiava a bordo dell’auto guidata dalla madre, che avrebbe perso il controllo del mezzo per evitare un animale sulla carreggiata. L’auto è finita contro un albero di pino, facendo scattare gli airbag. Il neonato, sistemato sull’ovetto posizionato sul sedile anteriore accanto al guidatore, è stato sbalzato durante l’impatto.

Il bambino è stato trasportato d’urgenza dal personale del 118 al Policlinico di Bari, dove è deceduto durante la notte. Ferita anche la madre, ricoverata nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Corato; le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le autorità stanno completando gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.