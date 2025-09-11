Tragedia sulla strada provinciale Spinazzola-Poggiorsini: muore un 69enne in un incidente con il furgone

– Un grave incidente stradale ha causato la morte di un uomo di 69 anni questa mattina sulla strada provinciale Spinazzola-Poggiorsini. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente ha perso il controllo del suo furgone, che si è ribaltato più volte sui binari adiacenti alla carreggiata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente il personale del 118 di Spinazzola, i vigili del fuoco da Barletta e i carabinieri di Andria, che hanno coordinato le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area ferroviaria.

Le operazioni di recupero del veicolo e del corpo della vittima sono durate diverse ore, a causa della complessità del ribaltamento e della vicinanza ai binari. Al momento, non sono ancora note le cause precise dell’incidente, sulle quali stanno indagando i carabinieri per chiarire la dinamica.

La comunità locale è sotto shock per la tragedia, che evidenzia ancora una volta i rischi legati alla guida su strade provinciali particolarmente strette e adiacenti a infrastrutture ferroviarie.