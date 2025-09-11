Gruppo LUBE apre a Mola di Bari il nuovo store Creo Kitchens

MOLA DI BARI – Il Gruppo LUBE inaugura a Mola di Bari il nuovo, un’ampia area espositiva di 200 mq dedicata alle cucine di design, che unisce innovazione, funzionalità e stile Made in Italy. Il taglio del nastro è previsto per il, alla presenza delle autorità locali, e per tutta la settimana saranno attiveriservate ai clienti.

Il nuovo spazio propone un layout moderno e all’avanguardia, con tutte le ultime novità del brand CREO, tra cui la novità assoluta COLORLab. Questo modello consente infinite combinazioni grazie a una vasta gamma di finiture laccate, trasformando ogni cucina in un’opera unica che coniuga estetica e funzionalità.

In esposizione anche i modelli JeyFeel e Tablet, cucine eleganti e funzionali, caratterizzate da superfici materiche e colori di tendenza, e Oprah, pensata per chi ama un design contemporaneo ma raffinato, che unisce stile classico e funzionalità moderna.

Una squadra di addetti qualificati sarà a disposizione per servizi di progettazione, rilievo misure e montaggio, garantendo supporto completo ai clienti nella scelta della cucina perfetta.

Con l’apertura dello store di Mola di Bari, Creo avvicina qualità e convenienza a sempre più persone, offrendo soluzioni personalizzate e di alto livello.

Informazioni sul nuovo store:

CREO STORE MOLA DI BARI – Via Lungara Porto 31, Mola di Bari (BA)

Contatti: 393 070 5970 – 393 381 641 72

Email: moladibari@creostore.it