Gruppo LUBE apre a Mola di Bari il nuovo store Creo Kitchens
MOLA DI BARI – Il Gruppo LUBE inaugura a Mola di Bari il nuovo STORE CREO KITCHENS, un’ampia area espositiva di 200 mq dedicata alle cucine di design, che unisce innovazione, funzionalità e stile Made in Italy. Il taglio del nastro è previsto per il 20 settembre, alla presenza delle autorità locali, e per tutta la settimana saranno attive promozioni speciali riservate ai clienti.
Il nuovo spazio propone un layout moderno e all’avanguardia, con tutte le ultime novità del brand CREO, tra cui la novità assoluta COLORLab. Questo modello consente infinite combinazioni grazie a una vasta gamma di finiture laccate, trasformando ogni cucina in un’opera unica che coniuga estetica e funzionalità.
In esposizione anche i modelli JeyFeel e Tablet, cucine eleganti e funzionali, caratterizzate da superfici materiche e colori di tendenza, e Oprah, pensata per chi ama un design contemporaneo ma raffinato, che unisce stile classico e funzionalità moderna.
Una squadra di addetti qualificati sarà a disposizione per servizi di progettazione, rilievo misure e montaggio, garantendo supporto completo ai clienti nella scelta della cucina perfetta.
Con l’apertura dello store di Mola di Bari, Creo avvicina qualità e convenienza a sempre più persone, offrendo soluzioni personalizzate e di alto livello.
Informazioni sul nuovo store:
CREO STORE MOLA DI BARI – Via Lungara Porto 31, Mola di Bari (BA)
Contatti: 393 070 5970 – 393 381 641 72
Email: moladibari@creostore.it