Tragico incidente sulla statale 101 Lecce-Gallipoli: morto Mauro Carafa, sette feriti

LECCE - È di un morto e sette feriti il bilancio del tragico incidente stradale che nelle scorse ore ha coinvolto un gruppo di centauri sulla strada statale 101 Lecce-Gallipoli. Il dramma è avvenuto all’altezza di Lequile, poco dopo le 23 di martedì 9 settembre: a perdere la vita è stato Mauro Carafa, 36 anni, residente a Monteroni di Lecce.

Secondo le prime, parziali ricostruzioni, i motociclisti stavano procedendo in direzione sud a bordo di sette moto, su una delle quali viaggiava anche un passeggero. Uno dei mezzi, per cause ancora sconosciute, sarebbe scivolato sull’asfalto, andando a impattare contro una seconda moto. Ne è scaturito un effetto domino che ha travolto anche gli altri centauri del gruppo, tra cui la vittima in sella alla sua BMW 1000.

Ad allertare i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio. Tempestivo l’intervento degli operatori sanitari del 118, che hanno trasportato gli otto feriti negli ospedali di Lecce e Copertino. Il 36enne, trasportato d’urgenza in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale: le ferite riportate a seguito della caduta si sono rivelate troppo gravi. Gli altri centauri non sarebbero in pericolo di vita: trasportati in codici gialli e verdi, hanno riportato ferite non gravi.

Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i militari del NORM della Compagnia di Lecce, i carabinieri della stazione di San Pietro in Lama e i vigili del fuoco del comando provinciale. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro.

Al momento, la salma della vittima si trova nella camera mortuaria del Vito Fazzi, come disposto dall’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore, su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, saranno effettuati l’autopsia e ulteriori accertamenti clinici sul corpo del 36enne.