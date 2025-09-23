Trani, circolazione ferroviaria sospesa: uomo investito da un treno

TRANI – Mattinata di disagi sulla linea ferroviaria adriatica. Dalle 6.30 la circolazione dei treni è sospesa a Trani per consentire gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria dopo l’investimento mortale di un uomo del posto.

Il convoglio direttamente coinvolto è l’Intercity 606 partito da Bari Centrale alle 5:50 e diretto a Milano Centrale, con arrivo previsto alle 15:30. Al momento risultano fermi anche due Frecciarossa: il 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30) e il 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25).

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Trenitalia ha attivato le procedure di gestione dell’emergenza e avvisato i viaggiatori dei possibili ritardi e cancellazioni.