Pallone d’Oro 2025, trionfa Dembélé: “Un sogno diventato realtà”

PIERO CHIMENTI - È Ousmane Dembélé, attaccante del Psg, il vincitore del Pallone d'Oro 2025, il sesto calciatore francese a sollevare l'ambito premio. La premiazione è avvenuta al teatro Châtelet di Parigi, dove a consegnare il massimo riconoscimento alla stella francese è stato Ronaldinho.

Il 28enne francese, al momento della proclamazione, è apparso commosso e ha voluto ringraziare chi l'ha sostenuto: "Non ho parole per quello che sto vivendo questa sera. È stato un anno incredibile col Psg ed essere premiato da una leggenda come Ronaldinho è speciale. Grazie ai compagni, allo staff, a Luis Enrique e al presidente Nasser che per me è come un padre. Un pensiero lo dedico anche a tutte le mie squadre: dal Rennes, il club che mi ha formato, al Dortmund e al Barcellona, dove ho avuto compagni come Messi e Iniesta. Ringrazio la mia città, Évreux, dove sono cresciuto e dove ho giocato a calcio per la prima volta. Cerco sempre di tornarci quando ho del tempo libero. Grazie anche al mio agente che mi ha detto che un giorno avrei vinto il Pallone d'Oro. Grazie anche alla mia mamma".

A completare il podio sono Yamal e Vitinha. Gloria anche per Donnarumma, che conquista il premio Yashin come miglior portiere.