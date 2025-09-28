Volley, Italia campione del mondo: trionfo azzurro con il marchio della Puglia

Italia Team

MANILA - La Nazionale maschile di volley è di nuovo sul tetto del mondo. A, nelle Filippine, gli azzurri hanno battuto lacon un netto(25-21, 25-17, 17-25, 25-10), conquistando ildella loro storia.

Un successo che parla pugliese, dalla guida tecnica alla dirigenza. In prima fila il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, originario di Alberobello, e il commissario tecnico Ferdinando “Fefè” De Giorgi, salentino di Squinzano, già simbolo della “Generazione dei Fenomeni” e oggi artefice della nuova Italia vincente. Con lui in panchina gli azzurri hanno firmato un ciclo straordinario: due titoli mondiali in tre anni, gli Europei 2021 e l’argento nella VNL 2025.

La finale ha regalato emozioni speciali anche al libero Domenico Pace, di Castellana Grotte, che al debutto assoluto in Nazionale ha festeggiato subito un oro mondiale, diventando emblema della nuova linfa che il Sud porta al volley italiano.

Il 2025 resterà comunque un anno memorabile per tutta la pallavolo pugliese. Vincenzo Fanizza, tecnico di Francavilla Fontana, ha guidato la Nazionale U16 maschile al titolo europeo e la U21 all’argento mondiale. A questi traguardi si è aggiunto il trionfo della U21 femminile di Nino Gagliardi, barese, campione del mondo di categoria.

Un vero e proprio mosaico di vittorie che consacra la Puglia come culla del volley italiano, capace di offrire dirigenti, tecnici e atleti di primo livello. “È un’estate che resterà nella storia e che certifica il valore della scuola pallavolistica pugliese”, ha commentato con orgoglio il presidente del Comitato Regionale Fipav Puglia, Paolo Indiveri.